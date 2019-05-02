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Жители "ДНР" станут "россиянами": названа дата

02 мая, 15:30
Жители "ДНР" станут "россиянами": названа дата - фото 1
Жители "ДНР" станут "россиянами": названа дата

Миграционная служба "ДНР" с 3 мая анонсировала начало сбора документов для получения гражданства РФ.

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Об этом заявил "пресс-центр учреждения".

"Обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке имеют право лица, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики и имеющие паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: город Донецк, улица Ходаковского, 10", - заявляют боевики.

А вот сколько примерно наберется желающих стать россиянами, головорезы не уточняют.

Напомним, в Новошахтинске (Ростовская обл., РФ) открыли первый центр по выдаче российских паспортов т.н. гражданам "ЛНР".

"Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц "ЛНР". По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - заявил представитель главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

По словам чиновника, соискатели гражданства из "ЛНР" теперь не должны предоставлять вид на жительство и разрешение на временно проживание. Причем луганчанам даже не нужно ездить для оформления в Россию: доставкой документов в РФ занимается уполномоченное лицо боевиков.

"Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека",, - рассказал замначальника управления миграционной службы Луганды Руслан Найда.

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