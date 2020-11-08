Жалюзи в интерьере помещения

Чтобы освежить интерьер помещения, зачастую достаточно просто по-новому оформить окна и поменять степень освещенности. И то, и другое возможно осуществить при помощи жалюзи.

Многообразие моделей и материалов позволяет использовать их для помещений разной стилистики и функционального назначения. А особенности конструкции жалюзи дают возможность регулировать освещенность и создавать индивидуальную атмосферу в каждой комнате.

Виды конструкций жалюзи

Существует несколько основных видов конструкций современных систем жалюзи:

Горизонтальные. Полотно их составлено из ламелей, расположенных одна над другой, аналогично ступеням лестницы. Ламели соединены по бокам шнурами. Благодаря особой конструкции угол расположения ламелей относительно горизонтали можно изменять, меняя степень освещенности комнаты.

Вертикальные. Конструкция похожа, но расположены такие жалюзи в вертикальной плоскости. Ламели можно вращать и сдвигать влево или вправо при помощи направляющих на карнизе.

Кассетные. Это жалюзи горизонтального типа, изготовленные из ламелей или цельного полотна и закрепляемые непосредственно на оконной раме. Они максимально лаконичны и закрывают только само стекло, а не оконный проем целиком.

Рулонные. Похожи на рулонные шторы. Однако полотно в них не тканевое, а из планок, прутьев. Такие жалюзи поднимаются вверх путем накручивания на валик.

Жалюзи на окна в Харькове можно заказать в любом из этих четырех конструктивных вариантов, а выполнить их можно из пластика, металла, дерева или текстиля.

Лучшие идеи для вашего интерьера

Огромное разнообразие в ассортименте позволяет подобрать жалюзи к абсолютно любому интерьеру.

В помещениях, оформленных в современном стиле, например, хай-тек или лофт, уместны будут лаконичные модели из алюминия или пластика, выполненные в светлых, металлических или коричневых оттенках.

Неокрашенные деревянные жалюзи хорошо впишутся в стиль кантри или классический интерьер. Приятная фактура дерева и его природные оттенки создают в помещении атмосферу уюта и домашнего тепла.

Тканевые полотна допустимо использовать в любых интерьерах жилых помещений. Они дарят им ощущение комфорта и спокойствия.

Жалюзи можно совмещать со шторами, украшать их дополнительными аксессуарами: шнурами, кистями, цепочками. А при желании их можно сделать почти незаметными, если встраивать их в межрамные конструкции, которые закрывают исключительно полотно стекла.

Можно проявить фантазию и создать авторские красивые жалюзи с рисунком. Для пластика, металла или дерева возможно окрашивание с нанесением рисунка, орнамента. Для тканевых же жалюзи можно использовать полотно с рисунком. Сюжеты возможны разные: от строгой геометрии и абстракций до живописных пейзажей.

Современный дизайн предполагает использовать жалюзи не только при оформлении окон, но и в качестве перегородок и ширм – для зонирования пространства. Для этого лучше всего подойдут жалюзи из прочных материалов – металла, дерева или жесткого пластика.