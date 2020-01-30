Земля на миллиард: суд арестовал десятки гектаров, отжатых нардепом Деркачем в Конча-Заспе

Землю, которой Деркач завладел незаконно, арестовали

На днях служители Фемиды из Печерского районного суда Киева рассмотрели прошение правоохранителей об аресте 13 земельных участков, которые бывший регионал и действующий внефракционный народный депутат Андрей Деркач незаконно прибрал к рукам и записал на свое окружение.

Как утверждают источники Без Табу в СБУ, оперативники спецслужбы из Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности зафиксировали нелегальную передачу в частную собственность 23 участков природно-заповедного фонда.

В дальнейшем, путем махинаций, участки объединили в 13, но площадь отжатой земли осталась неизменной - 42 гектара. Стоимость ее на рынке почти достигает миллиарда гривен.

Как утверждают сотрудники СБ, злоумышленники собирались толкнуть отжатое, но им сумели помешать благодаря своевременному решению судей об аресте недвижимости.

По данным следствия, сам процесс незаконного отчуждения земли начался в 2010-м году, когда экс-глава Обуховской райгосадминистрации подписал распоряжение о передаче столь желаемых гектаров восьми людям из окружения Деркача. Так, трое из четырех владельцев земли имеют тесные связи с семьей нардепа. Числящийся хозяином 7,5 гектаров Юрий Берк ведет совместный бизнес с женой парламентария Оксаной Тереховой и его бывшим помощником Дмитрием Ковальчуком. Еще четыре га записаны на Елену Миронюк, чей супруг также был помощником народного избранника.

Тот факт, что землю в нарушение всех норм закона оформили в частные руки, свидетельствуют выписки из госгеокадастра.

Занимались регистрацией прав собственности разные нотариусы.

Какова будет дальнейшая судьба отжатой нардепом земли, неизвестно. Впрочем, самого бывшего регионала, который восседает в Раде с третьего созыва, привлечь к ответственности вряд ли удастся: во-первых, на него распространяется гибридно "снятый" "Слугами народа" иммунитет, который только лишь усилился после вступления закона в силу. Во-вторых, служители Фемиды при рассмотрении подобных дел по существу по сей день не вынесли ни одного обвинительного вердикта против госслужащего такого уровня.

Тем не менее, арест столь огромной площади, свидетельствует о намерениях правоохранителей если не посадить дельцов, то хотя бы вернуть участки в государственную собственность.