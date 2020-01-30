СБУ раскрыла русскую ботоферму в Киеве: Раскрыты детали - ФОТО

СБУ раскрыла русскую ботоферму в Киеве

СБУ раскрыла деятельность ботофермы, организованной гражданами России и переселенцами из ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступная группа с помощью 500 аккаунтов распространяла недостоверную информацию, провоцировала население на протесты и совершала атаки на страницы высокопоставленных особ.

Кроме того работники ботофермы оказывали услуги по продаже оружия, взрывчатки и наркотиков. Во время обыска в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации ботов, размещавших провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

По факту преступления открыто уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, в ночь на 25 января в Деснянском районе столицы боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского. По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство. Подробности читайте по ссылке.