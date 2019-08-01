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"Зеленый" Кабмин: когда сформируют новое правительство?

13:55
"Зеленый" Кабмин: когда сформируют новое правительство? - фото 1
"Зеленый" Кабмин: когда сформируют новое правительство?

После громкой победы "Слуга народа" продолжает строить планы по формированию нового правительства. И если о его составе можно только гадать, то с датой стало все более менее ясно. Так когда же оно заработает?

"Заберут все": кто войдет в новый Кабмин?

Завесу тайны приоткрыл представитель гаранта Андрей Герус.

"Коалициады не будет. Все будет быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента. Если "Голос" захочет, то он может зайти прямо в первый день работы нового парламента в коалицию". – заявил он.

И добавил следующее:

"Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, можно в августе делать, чтобы потом время не тратить",

Отметим, что обновленная Рада скорее-всего проведет свое первое заседание в сентябре. Слухи о "старте" 24 августа пока что так и остаются слухами.

Напомним, Супрун нашли замену. И это не Комаровский.

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Андрей Герус Кабмин Верховна Рада Новости Украина
Украинская правда
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