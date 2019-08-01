"Зеленый" Кабмин: когда сформируют новое правительство?
После громкой победы "Слуга народа" продолжает строить планы по формированию нового правительства. И если о его составе можно только гадать, то с датой стало все более менее ясно. Так когда же оно заработает?
Завесу тайны приоткрыл представитель гаранта Андрей Герус.
"Коалициады не будет. Все будет быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента. Если "Голос" захочет, то он может зайти прямо в первый день работы нового парламента в коалицию". – заявил он.
И добавил следующее:
"Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, можно в августе делать, чтобы потом время не тратить",
Отметим, что обновленная Рада скорее-всего проведет свое первое заседание в сентябре. Слухи о "старте" 24 августа пока что так и остаются слухами.
Напомним, Супрун нашли замену. И это не Комаровский.