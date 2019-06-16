Зеленскому предъявили морскую мощь Украины

Граница на замке / ГПСУ

Владимир Зеленский стал участником военных учений в Азовском море, в ходе которых лично убедился, что русским оккупантам в случае необходимости будет дан достойный отпор.

Сопровождал верховного главнокомандующего на правах хозяина учений - глава МВД Арсен Аваков, информирует пресс-служба ГПСУ. Также рядом с президентом крутился бывший военный губернатор Донецкой области и бывший олигарх Сергей Тарута.

В учениях принмали участие подчиненные Авакова из Морской охраны Госпогранслужбы, сил Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС.

Президент Зеленский на морских учениях - смотрите видео:

В ходе учений отрабатывались:

- поимка вражеских малых ДРГ, возжелавших нарушить государственную границу Украины;

отражение вооруженного нападения россиян;

- недопуск кораблей русских к береговой линии с целью высадки десанта.

В учениях было задействовано около 20 единиц корабельно-катерного состава, 1 вертолет и 2 группы спецназа.

По легенде учений, судно-нарушитель, которое было загружено взрывоопасными веществами, стремительно двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы и с нарушениями навигационных правил. На его перехват выдвинулись катера Морской охраны Госпогранслужбы и Национальной гвардии. Часть катеров Морской охраны совместно с Нацполицией осуществляла перекрытия подступов к побережью. Для прикрытия действий катеров в море с воздуха был привлечен вертолет Нацгвардии. Далее с судна-нарушителя был сброшен неизвестный груз. Для его поиска, поднятия и обезвреживания привлечена группа водолазов от отдела специальных действий на воде «Дозор-М» Морской охраны Госпогранслужбы и специалистов ДСНС. А судно-нарушителя взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений «Дозор-М» Морской охраны и «Омега» Нацгвардии, которые осуществили одновременное высадку на судно из воды и с воздуха. Все это время катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий «штурмовиков». Судно-нарушитель задержан преступные элементы обезврежены, угрозу ликвидирован.

Также начальник Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы контр-адмирал Олег Костур лично представил Президенту Украины оснащение и экипировка отдела специальных действий на воде Морской охраны Госпогранслужбы, с помощью которого осуществлялись штурмовые и водолазные мероприятия во время учений.

В конце мероприятия Президент Украины Владимир Зеленский, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко дали высокую оценку подготовке и умелым действиям морской охраны, а также состояния взаимодействий и ведения совместных действий, получив заверения, что русским оккупантам лучше не соваться в акваторию Мариуполя.

Отметим, что визит президента Зеленского в Мариуполь был вообще очень тесно связан с водой - сегодня он участвовал в морских учениях, а вчера лично форсировал городской фонтан. Что касается Мариуполя, то сейчас он находится в фактической осаде после того, русские атаковали украинские корабли в Керченском проливе, нарушив все существующие законы.