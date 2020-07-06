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Зеленского попросили запретить 5G: Теперь уже официально

18:30
Зеленского попросили запретить 5G: Теперь уже официально - фото 1
Зеленского попросили запретить 5G: Теперь уже официально

Президента Украины Владимира Зеленского попросили запретить технологию 5G на территории нашей страны. Соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов.

Медведчук распространяет фейки о коронавирусе - Госдеп США

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Соответствующее прошение зарегистрировала Юлия Гордей 7 апреля 2020 года.

Текст петиции предельно краток: "Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!".

Зеленского попросили запретить 5G: Теперь уже официально - фото 202356

О чем идет речь?

После введения карантинных ограничений во всем мире приобрели огромную популярность конспирологические теории о происхождении COVID-19: одни винят во всем мировое правительство, желающее получить сверхприбыли от карантина, другие - Билла Гейтса, а третьи – мифические американские лаборатории. Но есть еще одна теория, которая гласит, что именно вышки мобильной связи 5G являются распространителями коронавирусной инфекции. Благодаря интернету и доверчивости многих людей, в считанные недели 5G-мания распространилась по всему миру.

Почему люди верят в это?

Любой кризис (политический, экономический, социальный и т.д.) в большинстве своем является непредсказуемым, а следовательно и опасным. Конспирология, как и религия, стремится объяснить необъяснимое (или очень даже объяснимое - прим. ред.) и сделать его закономерным, т.е. предвиденным.

Зеленского попросили запретить 5G: Теперь уже официально - фото 202355

Таким образом вера в рептилоидов и пр. создает в глазах своих адептов картину некоего коварного плана и порядка, которому можно противостоять.

Напомним, Россию и Китай назвали главными распространителями фейков о коронавирусе

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