Зеленского попросили запретить 5G: Теперь уже официально

Зеленского попросили запретить 5G: Теперь уже официально

Президента Украины Владимира Зеленского попросили запретить технологию 5G на территории нашей страны. Соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Соответствующее прошение зарегистрировала Юлия Гордей 7 апреля 2020 года.

Текст петиции предельно краток: "Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!".

О чем идет речь?

После введения карантинных ограничений во всем мире приобрели огромную популярность конспирологические теории о происхождении COVID-19: одни винят во всем мировое правительство, желающее получить сверхприбыли от карантина, другие - Билла Гейтса, а третьи – мифические американские лаборатории. Но есть еще одна теория, которая гласит, что именно вышки мобильной связи 5G являются распространителями коронавирусной инфекции. Благодаря интернету и доверчивости многих людей, в считанные недели 5G-мания распространилась по всему миру.

Почему люди верят в это?

Любой кризис (политический, экономический, социальный и т.д.) в большинстве своем является непредсказуемым, а следовательно и опасным. Конспирология, как и религия, стремится объяснить необъяснимое (или очень даже объяснимое - прим. ред.) и сделать его закономерным, т.е. предвиденным.

Таким образом вера в рептилоидов и пр. создает в глазах своих адептов картину некоего коварного плана и порядка, которому можно противостоять.

Напомним, Россию и Китай назвали главными распространителями фейков о коронавирусе