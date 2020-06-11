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Россию и Китай назвали главными распространителями фейков о коронавирусе

12:00
Европейские политики вычислили российские фейки - фото 1
Европейские политики вычислили российские фейки

Две условно союзных друг для друга страны с имперскими амбициями занимаются сознательными действиями, которые могут привести к ухудшению ситуации в борьбе с коронавирусом. С таким заявлением выступили в четверг, 11 июня, представители Европейской комиссии.

Как сегодня заявили европейские чиновники, Россия и Китай пытались посеять панику среди людей, дезинформировать их и дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

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Китай при этом преследовал не только цели ухудшения обстановки, но еще и пытался снять с себя ответственность за происхождение COVID-19. Ведь, как известно, возник вирус точно в их стране.

Не ясно лишь, был ли он создан человеком намеренно, или просто мутировал, получив способность распространяться от человека к человеку. Власти КНР при этом очень долгое время скрывали информацию о воздушно-капельном пути передачи инфекции, что и привело к столь значительному распространению коронавируса.

Русских же интересует совершенно другое - создание паники и недоверия людей к правительствам, а также провоцирование экономического кризиса в атакуемых ими странах.

"Пандемия продемонстрировала, что дезинформация не только вредит здоровью наших граждан, но и подрывает демократические ценности, негативно влияет на экономику и препятствует эффективному реагированию на вспышки. А значит и ослабляет меры властей в области здравоохранения, - отметила заместитель председателя европейской комиссии Вера Юрова. - Кампании дезинформации показали, что ложные сведения могут нанести серьезный ущерб странам и подрывают доверие населения к власти".

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