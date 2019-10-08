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Зеленского попросили переселиться на Донбасс - ФОТО

19:40
Зеленского попросили переселиться на Донбасс - ФОТО - фото 1
Зеленского попросили переселиться на Донбасс - ФОТО

На сайте Президента Украины разместили петицию с просьбой переселить Офис главы государства в город Золотое Луганской области.

Капитуляция уже произошла. Но есть нюанс– Команда Зе (ВИДЕО)

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Требуем срочно перенести Офис Президента из города Киев в посёлок городского типа Золотое, Луганской области. Важно! Перенос Офиса должен быть произведен до отвода Вооруженных сил Украины, по так называемой формуле Штайнмайера", - говорится в прошении.

Зеленского попросили переселиться на Донбасс - ФОТО - фото 189270

На данный момент петиция набрала больше 4 тыс. голосов. Для рассмотрения гарантом этой просьбы, нужна поддержка 25 тыс человек. Учитывая ее популярность, Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить на ее содержание.

Напомним, что ранее президент Украины гарантировал безопасность жителям района предполагаемого отвода войск. Однако тот так и не состоялся из-за обстрела боевиков. В ответ на провокации украинская сторона заявила, что готова подождать еще 7 дней до новой попытки урегулирования ситуации. Иначе ВСУ вынуждены будут принять меры.

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Офис Президента Владимир Зеленский Донбасс Формула Штайнмайера Новости Украина
Без табу
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