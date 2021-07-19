Зеленський жорстко пройшовся по занепокоєним партнерам з ЄС

Зеленський нагадав ЄС про його зобрв'язання / Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз має підтримати держави, які прагнуть до членства і «заплатили» за свій вибір втратою територій. Так думку голова держави висловив під час пресконференції у Батумі.

Виступ президента Зеленського був доволі жорстким.

Зеленський дорікнув ЄС тим, що він лише говорить, але не діє. На думку Зеленського, допомога Європи у протистоянні з Росією недостатьня.

«Бо якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м’язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту», – зауважив Глава держави. Президент додав, що для майбутнього Європи важлива кожна країна.

«Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово. Але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, від вашої підтримки. Прикладом цього є прагнення Європейської ради надати асоційованим партнерам європейську перспективу», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що в грудні має відбутись черговий саміт країн «Східного партнерства».

«Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей «Східного партнерства» робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. Інакше, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього взагалі. Наступний саміт має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС», – наголосив Президент України.

Глава держави додав, що Україна буде підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона сприятиме реалізації європейських прагнень.

«Вірю, що ми разом з вами дійдемо до мети. І разом відзначимо поповнення європейської родини трьома сестрами – Україною, Грузією та Молдовою», – резюмував Володимир Зеленський.

Україна, Молдова та Грузія мають солідарні підходи щодо політичної асоціації та економічної інтеграції з Євросоюзом. Для цих країн украй важливо отримати чітку європейську перспективу. Вони мають для цього моральне право та інституційну спроможність, а також визначили своє євроінтеграційне майбутнє.