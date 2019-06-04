Зеленский заверил Столтенберга в неизменности курса Украины

Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на Донбассе и войну с русскими

Во вторник, 4 июня, шестой президент нашей страны провел несколько рабочих встреч в Брюсселе, где сумел заручиться поддержкой западных лидеров, хотя и традиционно наговорил немало бреда.

После проведенных в закрытом режиме переговоров с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил, что Украина сохранит в качестве приоритета курс на членство в НАТО и ЕС.

- Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества, это является целью всех наших реформ, - подчеркнул президент на брифинге со Столтенбергом.

При этом Зеленский сбивчиво разглагольствовал о новом импульсе в отношениях с НАТО и говорил о необходимости создания особых условий для наших солдат.

Правда, президент без заминки заявил о том, что вооруженная агрессия русских является "основным вызовом для евроатлантической безопасности", а также

. Среди наших совместных задач – обеспечение стабильности и безопасности в Черном море, что требует дополнительных усилий альянса", - подчеркнул он.

"Нам нужны все существующие механизмы, которые помогут нам на этом пути, а также другие, которые союзники будут готовы нам предложить. Но сейчас мы должны сфокусироваться на нашей первоочередной задаче – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО", - отметил Зеленский.

Напомним, мы публиковали программу первого зарубежного визита Владимира Зеленского в Брюссель 4-5 июня.