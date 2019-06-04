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Приближенные к Януковичу ввалили в кампанию Зеленского десятки миллионов

17:40
Зеленскому залистали друзья Яныка - фото 1
Зеленскому залистали друзья Яныка

Половину потраченных командой Зе на предвыборную гонку средств дали нынешнему кандидату ключевые люди из окружения Януковича - социолог Игорь Дементьев и бизнесмен Андрей Савченко. Первый ослуживал Арбузова, а второй вел темные делишки с Азаровым.

Президент Украины Владимир Зеленский потратил 156 миллионов гривен на свою избирательную кампанию. Из них 72 миллиона капнули от граждан Украины. А самыми крупными донорами оказались люди из окружения Яныка.

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Примечательно, что до подобной информации докопались журналисты издания theБабель, которым владеет Игорь Коломойский. Наверное, утечка подобной инфы свидетельствует о том, что олигарх пытается слить помогавших ему продвинуть креатуру Зеленского рыгов.

Впрочем, вполне может быть, что Дементьева и Савченко просто использовали в качестве участников схемы по передаче бабла Зеленскому совсем не люди Януковича.

Деменьтев, будучи исполнительным директором немецкого Центра межкультурного сотрудничества и коммуникации, еще в 2012 году помог Сергею Арбузову стать вице-премьером в правительстве Азарова. Спустя два года он был уже первым заместителем главы правления Всеукраинского банка развития, который принадлежал Александру Януковичу.

Андрей Савченко значится владельцем предприятия по обслуживанию и ремонту автомобилей МЧП "Десна - Н" вместе с Александром Януковичем. Его обвиняют в государственной измене.

В штабе партии "Слуга народа" эту информацию поясняют очень просто: пожертвования принимали бухгалтеры, которые "не могли проверять доноров".

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theБабель
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