Зеленський заморозив комунальні тарифи

Тарифи не зростатимуть попри будь-які ринкові коливання – Президент / ОПУ

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

Вранці 30 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував меморандум, завдяки якому тарифи на тепло і гарячу воду не будуть зростати.

Підписання документа відбулося під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

Від уряду меморандум підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко і голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Від Конгресу місцевих і регіональних влад документ підписали Львівський міський голова Андрій Садовий, мер Дніпра Борис Філатов, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, а також виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

На початку лютого 2021 року Уряд домовився з органами місцевої влади про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися в минулому опалювальному сезоні.

Тим меморандумом було передбачено, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримають газ для виробництва тепла і постачання його в будинки громадян протягом усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств було передбачено відтермінування оплати за газ і компенсація різниці між ринковою ціною на газ і ціною, врахованою в тарифах за тепло. Уряд також гарантував, що фінансування компенсацій для підприємства ТКЕ не переводитися на органи місцевого самоврядування.