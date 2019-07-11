"Зеленский" залез на купол Рады? Тайна раскрыта – ФОТО

"Зеленский" залез на купол Рады? Тайна раскрыта – ФОТО

Намедни сеть облетели снимки человека, взобравшегося на купол Рады. Многие сошлись на мнении, что он очень похож на Зеленского. Спустя сутки мы узнали правду.

Вот тот самый снимок. Похож на гаранта, неправда ли ?

Однако правда оказалось куда более романтичнее. Увы, но человеком на фото является вовсе не Зеленский, а помощник спикера ВРУ Парубия Петр Боднар.

Тот, взобравшись на купол Рады, сделал предложение любимой.

Избранницей чиновника оказалась глава секретариата того же Парубия Татьяна Подольская.

П.С. От себя же пожелаем молодым побольше любви и шпилей. Не обязательно Рады.

Напомним, спикер Рады Андрей Парубий рассказал войдет ли партия Порошенко в коалицию со Слугой народа. Ответ очевиден: нет.

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу никаких сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалицию с ними", - заявил Парубий.

И тут же подчеркнул, что это его личная позиция. Окончательное решение "Евросоль" Порошенко примет позже.

Отметим, что из всех политсил лишь "Батькивщина" Тимошенко выразила явное желание заключить союз со Слугой народа.

Если учесть, что партия Зеленского наберет не менее 42% и сила Леди Ю 7-8%, то судьбу формирования коалиции предсказать несложно.