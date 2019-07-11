война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

"Зеленский" залез на купол Рады? Тайна раскрыта – ФОТО

21:00
"Зеленский" залез на купол Рады? Тайна раскрыта – ФОТО - фото 1
"Зеленский" залез на купол Рады? Тайна раскрыта – ФОТО

Намедни сеть облетели снимки человека, взобравшегося на купол Рады. Многие сошлись на мнении, что он очень похож на Зеленского. Спустя сутки мы узнали правду.

"Зеленский" взобрался на купол Рады. Но это не точно – ФОТО

Вот тот самый снимок. Похож на гаранта, неправда ли ?

'Зеленский' залез на купол Рады? Тайна раскрыта – ФОТО - фото 184145

Однако правда оказалось куда более романтичнее. Увы, но человеком на фото является вовсе не Зеленский, а помощник спикера ВРУ Парубия Петр Боднар.

'Зеленский' залез на купол Рады? Тайна раскрыта – ФОТО - фото 184146

Тот, взобравшись на купол Рады, сделал предложение любимой.

'Зеленский' залез на купол Рады? Тайна раскрыта – ФОТО - фото 184147

Избранницей чиновника оказалась глава секретариата того же Парубия Татьяна Подольская.

П.С. От себя же пожелаем молодым побольше любви и шпилей. Не обязательно Рады.

Напомним, спикер Рады Андрей Парубий рассказал войдет ли партия Порошенко в коалицию со Слугой народа. Ответ очевиден: нет.

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу никаких сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалицию с ними", - заявил Парубий.

И тут же подчеркнул, что это его личная позиция. Окончательное решение "Евросоль" Порошенко примет позже.

Отметим, что из всех политсил лишь "Батькивщина" Тимошенко выразила явное желание заключить союз со Слугой народа.

Если учесть, что партия Зеленского наберет не менее 42% и сила Леди Ю 7-8%, то судьбу формирования коалиции предсказать несложно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Верховна Рада Андрей Парубий Владимир Зеленский Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали - фото 1
Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали
19:40
Уволить Климкина: Рада вынесла новый вердикт - фото 1
Климкина не уволили. И он ответил песней - ФОТО
19:00
ЕС отменил санкции против Януковича. Но есть одно "но" - фото 1
ЕС отменил санкции против Януковича. Но есть одно "но"
17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
08 июля, 20:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...