"Зеленский" взобрался на купол Рады. Но это не точно – ФОТО

"Зеленский"взобрался на купол Рады. Но это не точно – ФОТО

В среду, 10 июля, киевляне заметили на куполе Рады человека в костюме. Очень похожего на президента.

Об этом написал блогер Михаил Голуб в Facebooк.

"Зеленский записывает новое селфи-видео", - в шутку отметил он.

И правда, на одном из снимков "Зеленский" судя по всему делает селфи, что очень любит делать президент.

Также весьма символично, что эта пленарная неделя последняя у нынешней Рады. Не прощальное ли видео записывал "гарант"? Скоро узнаем.

Напомним, спикер Рады Андрей Парубий рассказал войдет ли партия Порошенко в коалицию со Слугой народа. Ответ очевиден: нет.

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу никаких сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалицию с ними", - заявил Парубий.

И тут же подчеркнул, что это его личная позиция. Окончательное решение "Евросоль" Порошенко примет позже.

Отметим, что из всех политсил лишь "Батькивщина" Тимошенко выразила явное желание заключить союз со Слугой народа.

Если учесть, что партия Зеленского наберет не менее 42% и сила Леди Ю 7-8%, то судьбу формирования коалиции предсказать несложно.