Зеленский за рулем Tesla обратился к нации – ВИДЕО

Зеленский за рулем Tesla обратился к нации – ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии выборов обратился к нации….сидя за рулем Tesla.

Cвое обращение он выложил в Facebook. Начал гарант с предполагаемого позитива.

"Что касается парламентских выборов, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь (ни разу не агитация - прим ред), я думаю, всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов", - заявил Зеленский.

И тут же подчеркнул, что есть одно "но".

"Сейчас много мошенничества, очень много аферистов. Кто- то открывает сейчас какие-то ЧП (частные предприятия – прим. ред), ООО, а потом идет название той партии, название которой я не могу произносить, иначе это будет агитация…..Когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите, должно быть словосочетание: политическая партия. А потом уже название партии", - дал совет президент.

Отметим, что опасения президента небеспочвенны. В одном только Кременчуге у "Слуги народа" появилось несколько "собратьев"…. с аналогичным названием.