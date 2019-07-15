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"Слуга народа": оправдалась за ДТП – ФОТО

11:30
"Слуга народа! оправдалась за ДТП – ФОТО - фото 1
"Слуга народа! оправдалась за ДТП – ФОТО

Намедни многие СМИ сообщили о ДТП с участием одного из кандидатов от "Слуги народа". В партии поспешили оправдаться в Facbook.

Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ

"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщила пресс-служба политсилы.

'Слуга народа': оправдалась за ДТП – ФОТО - фото 184278

И для тех, кто не слышал: 13 июля бизнесмен Алексей Сердюков, пытаясь обогнать "Тойоту", столкнулся с ВАЗом. Как результат, один человек погиб и три попали в больницу.

'Слуга народа': оправдалась за ДТП – ФОТО - фото 184277
Напомним, он не ГЕЙ. "Слугу народа" оправдали за любовь.
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