"Слуга народа": оправдалась за ДТП – ФОТО

"Слуга народа! оправдалась за ДТП – ФОТО

Намедни многие СМИ сообщили о ДТП с участием одного из кандидатов от "Слуги народа". В партии поспешили оправдаться в Facbook.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщила пресс-служба политсилы.

И для тех, кто не слышал: 13 июля бизнесмен Алексей Сердюков, пытаясь обогнать "Тойоту", столкнулся с ВАЗом. Как результат, один человек погиб и три попали в больницу.