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Гарант высказался о дефолте: что же будет

08:49
Зеленский высказался о дефолте: что же будет - фото 1
Зеленский высказался о дефолте: что же будет

Президент Украины Владимир Зеленский дал свою оценку слухам о дефолте. Спойлер: все будет хорошо.

Международное рейтинговое агентство Fitch обновило кредитные рейтинги Украины

Об этом гарант заявил на встрече в Брюсселе.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал президент.

Гарант высказался о дефолте: что же будет - фото 182169

Намедни поспешил всех успокоить и глава СНБО Александр Данилюк.

"Как вы знаете, были определенные месседжи о том, что миссия МВФ уехала и прекратила свою работу из-за решения о роспуске парламента. Однако это не так. Почему? Потому что решение о роспуске парламента — это политическое решение, внутреннее решение. Оно направлено на то, чтобы ускорить политические изменения в стране", - заявил политик.

Отметим, что ранее олигарх Игорь Коломойский советовал нашей стране объявить дефолт.

"Украине нужны кредиты МВФ, которые находятся в резервном соглашении, для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60 процентов валового внутреннего продукта. Учитывая, что платежи достигнут максимума в этом и следующем году, нечего бояться, если она не выполнит своих обязательств", - отметил бизнесмен.

Напомним, 30 мая МВФ завершил свою работу в Украине. Спойлер: пугаться не стоит. Наверное.

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Экономика МВФ Владимир Зеленский Александр Данилюк Игорь Коломойский Новости
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