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МВФ завершил работу в Украине: что теперь будет

18:30
МВФ завершил работу в Украине: что теперь будет - фото 1
МВФ завершил работу в Украине: что теперь будет

В четверг, 30 мая, МВФ завершил свою работу в Украине. Спойлер: пугаться не стоит. Наверное.

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Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", - отметил глава миссии МВФ Рон ван Роден.

И добавил, что не все пропало.

"Миссия готова вернуться в Киев для продолжение дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с миссией МВФ и обсудил будущее реформ в Украине.

Об этом рассказал глава СНБО Александр Данилюк.

По словам политика, с МВФ у нас проблем нет и пугаться за экономику не стоит.

"Как вы знаете, были определенные месседжи о том, что миссия МВФ уехала и прекратила свою работу из-за решения о роспуске парламента. Однако это не так. Почему? Потому что решение о роспуске парламента — это политическое решение, внутреннее решение. Оно направлено на то, чтобы ускорить политические изменения в стране", - сказал Данилюк.

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МВФ Экономика Новости
Громадське
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