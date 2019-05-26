Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по долгам

Коломойский ведет Украину к экономической лихорадке

Вернувшийся из бегов олигарх, который масштабным образом разворовал деньги "ПриватБанка", а сейчас стал самым влиятельным человеком страны, не хочет отдавать долги. В одном из своих интервью Коломойский говорил, что таким занимаются "только лохи".

В интервью Financial Times посадивший подконтрольного себе комика в кресло президента Игорь Коломойский заявил о своих намерениях.

И они могут стать причиной масштабнейшего экономического кризиса в Украине. Речь даже не идет о возвращении "ПриватБанка", а о работе нашей страны с международными финансовыми кредиторами в целом. По словам владельца группы "Приват", Владимиру Зеленскому следует объявить дефолт по долгам.

С учетом того, что личного мнения у президента, де-факто, нет, вероятность подобного крайне велика. Правда, есть лишь призрачный шанс, что олигарх все же одумается и не перейдет к действиям.

Пока же Коломойский рассказывает о том, что Украина должна идти по стопам Греции, которая просто брала деньги у МВФ, проедала их, а затем объявляла дефолт и требовала добавки. Поэтому олигарх и считае, что экономить нам не надо, а на требования международных кредиторов следует просто забивать.

- По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция, - сказал Коломойский. - Это пример для Украины. В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ, хотя и временно. Украине нужны кредиты МВФ, которые находятся в резервном соглашении, для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60 процентов валового внутреннего продукта. Учитывая, что платежи достигнут максимума в этом и следующем году, нечего бояться, если она не выполнит своих обязательств.

Эксперты американского издания утверждают, что заявления Коломойского вызывают немалую тревогу не только у них, но и у чиновников МВФ. И хотя сам Зеленский говорил, что хочет работать с Фондом, сомнений в его зависимости от днепровского олигарха нет никакой, а своими назначениями президент уже показал готовность преступать законы и действовать вопреки здравому смыслу, но по указке Коломойского.