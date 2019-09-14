Выборы на Донбассе будут: Зеленский назвал условие

Выборы на Донбассе будут: Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда на оккупированной части Донбасса пройдут местные выборы. Спойлер: только после вывода российских войск.

Об этом глава государства заявил на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы будем говорить о разведении войск по всей территории, это 400 км. Только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский

Однако есть один нюанс: уже порядком нашумевшая формула Штайнмайера не предполагает вывода российских войск. Предположительно, во время нормандской встречи украинская сторона попробует поставить свои условие. Однако сделать это будет очень тяжело.

Во всяком случае так полагает представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Леонид Кучма

По его словам, лидеры Франции и Германии будут подталкивать Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России.

Если таковые и вправду будут, для Украины и новой власти это закончится катастрофой.

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