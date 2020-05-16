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Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ: Раскрыты детали

12:05
Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ: Раскрыты детали - фото 1

В четверг, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение СНБО “О применении, отмене и внесении изменений в персональные, специальные, экономические, и другие ограничительные меры (санкции)”. На следующий день стало известно, кто вошел в этот список.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на дополнение к решению СНБО.

Согласно документу, на срок от 1 до 3 лет Украина вводит санкции в отношении 235 юрлиц, среди которых значатся питерский музей "Эрмитаж", Институт археологии РАН, МГУ имени Ломоносова, "Русское географическое общество”, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и пр.

К упомянутым учреждениям будут применены следующие ограничительные меры:

  • Блокировка активов;
  • Ограничение торговых операций;
  • Препятствование выводу капиталов за границы Украины;
  • Аннулирование или остановка лицензий;
  • Остановка исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • Прочие ограничения.


Напомним, Украина заблокировала в ООН вторую российскую резолюцию о снятии санкций.

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Владимир Зеленский Санкции музей Крым Новости Украина
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