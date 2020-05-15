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Зеленский снял санкции с наблюдателей на "выборах" в "ДНР" и "ЛНР"

11:00
Зеленский вычеркнул из санкционного списка преступницу и внучку Муссолини, а также других террористов - фото 1
Зеленский вычеркнул из санкционного списка преступницу и внучку Муссолини, а также других террористов

Президент Украины подписал указ о внесении изменений в список физических лиц, на которых официально наложены санкции за их поддержку террористических действий России.

Отныне ограничения не распространяются на целый ряд иностранных и украинских пособников Путина.

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Как свидетельствует документ, опубликованный на сайте главы государства, своим указом гарант помог выйти из-под украинских и, как следствие, международных санкций с причастных к проведению "выборов" в псевдореспубликах.

Так, избавил от проблем и ответственности за помощь русским Зеленский жительницу Алчевска Валентину Свешникову, которая была "секретарем избиркома" в "ЛНР", Татьяну Лободу из Донецка, бывшую руководительницу "избиркома" на "выборах" в "ДНР". Также из-под санкций своим указом президент Украины вывел главарей "комитетов" Галину Бороздину, Елену Гурьеву и Наталью Чеботареву, которые зарегистрированы в Житомирской, Харьковской и Донецкой области на подконтрольных Киеву территориях.

Затронула введенная по неизвестным причинам "амнистия" и внучку основоположника фашизма Бенито Муссолини Алессандру, которая каталась в ОРДиЛО и была там "наблюдателем" на фейковых выборах.

Более того, из санкционного списка вычеркнули разыскиваемого Украиной российского бизнесмена Алексея Федорычева, который был причастен к строительству моста через Керченский пролив.

Отменил президент санкции и для некоторых юридических лиц РФ. В частности, для ООО "Строительная компания "КМ-Центр", которая также участвовала в строительстве хваленого Крымского моста.

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