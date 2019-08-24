Зеленский ввел новый День памяти. Раскрыты детали

Зеленский ввел новый День памяти. Раскрыты детали

В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал учреждение Дня памяти защитников Украины, погибших за свою страну.

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Об этом гарант заявил во время торжеств в честь Дня Независимости.

"Здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины ", - отметил Зеленский.

Новый день памяти будут отмечать каждый год 29 августа.

Напомним, что помимо профессиональных праздников разных видов войск и Дня памяти, в Украине традиционно отмечают День защитника Украины (14 октября) и День ВСУ (6 декабря).

Напомним, США похвалили Зеленского. За "храбрость".