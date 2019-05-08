Зеленский встретился с ветеранами УПА и Красной армии

Избранный президент Владимир Зеленский сфотографировался со связной УПА и ветераном ВОВ. Встречу приурочили к Дню примирения, который традиционно отмечают 8 мая.

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По словам будущего гаранта, ветераны прожили достаточно бурную жизнь. Давайте познакомимся с ними поближе.

1. Иван Гутник-Залужный, 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник ВОВ. Потерял единственного внука в войне на Донбассе.

2. Прасковья Зеленчук-Потяк. В 13 лет стала связной УПА. Передавала националистам информацию и провиант.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и кланяемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы", - резюмировал Зеленский.

Напомним, на День Победы в Москве не приедет ни один зарубежный лидер. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Однако он добавил, что официальные приглашения на 9 мая никто и не рассылал. Стоит отметить, что пресс-секретарь Путина и ранее делал подобные заявления и в итоге кто-то, да приезжал.

Правда, лидерами великих держав присутствовавших гостей назвать сложно. Так, в 2017 г. в Москве присутствовал президент Молдавии Игорь Додон, а в 2018 г. столицу РФ посетил президент Сербии Александр Вучич.

Более массовым был праздник 2015 г., когда на кремлевские торжества прибыл целый ряд зарубежных лидеров, включая генсека ООН Пан Ги Муна и председателя КНР Си Цзиньпина.