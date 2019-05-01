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В Украине предложили заменить "Бессмертный полк"

01 мая, 19:00
В Украине предложили заменить "Бессмертный полк" - фото 1
В Украине предложили заменить "Бессмертный полк"

Украинский писатель Андрей Курков предложил заменить акцию "Бессмертный полк" на шествие с портретами погибших АТОшников.

На День Победы в Москве никто не приедет. Вообще

Соответствующую идею он "озвучил" в Facebook.

"Телеканал "Интер" от имени "Союза (умерших) ветеранов" настойчиво зовет телезрителей принять 9 мая участие в российской акции "Бессмертный полк", на которую деньги выделяет правительство РФ. В Киеве. Сбор в парке Славы. А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?", - написал писатель.

В Украине предложили заменить 'Бессмертный полк' - фото 180434

Стоит отметить, что меры по трансформации исторической памяти проводят не только у нас, но и в Узбекистане.

Так, премьер страны Абдулла Арипов выступил предложением запретить георгиевские ленточки.

Глава правительства поручил изготовить, а после и раздать 100 тысяч лент в расцветке узбекского флага. Акцию изо всех сил будут продвигать в Facebook. Поддержкой "антигеоргиевской" кампании займутся певцы, спортсмены, актеры и юмористы.

"Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединять людей", - заявил глава правительства.

Вполне ожидаемо, что эта новость не оставила равнодушными обычных россиян. А вот реакции российских властей пока не последовало. Но мы знаем, она будет вполне себе предсказуемой.

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