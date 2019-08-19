война на Донбассе Биньямин Нетаньяху Филипп Ильенко Партия Слуга народа Владимир Зеленский

Зеленский встретился с Нетаньяху – ФОТО, ВИДЕО

12:30
Зеленский встретился с Нетаньяху – ФОТО - фото 1
Зеленский встретился с Нетаньяху – ФОТО

В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Израиля Бениямином Нетаньяху. Это первый за 20 дет визит "Биби" в Украину.

Швырнула хлеб в Киеве: Жена Нетаньяху закатила скандал - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По данным источников, перед переговорами Нетаньяху возложил цветы на могиле Неизвестного солдата у Мемориала Вечной славы. Позже запланировано церемония почтения памяти погибших в Бабьем Яру.

После всех церемониалов, стороны примутся за переговоры. Ожидается, что Украина и Израиль подпишут двухсторонние договора. Какие именно – не уточняется.

Зеленский встретился с Нетаньяху – ФОТО, ВИДЕО - фото 186169

Отметим, что между двумя странами уже давно существуют определённые разногласия. Если первоначально они в основном касались украинской политики в сфере истории памяти ( в том числе и роли ОУН УПА), то позже сюда добавился и другой, более деликатный аспект.

В марте 2019 г. Украина, по примеру стран ЕС, проголосовала против признания Голланских высот частью Израиля (отобраны у Сирии в 1967 г во время Шестидневной войны с арабской коалицией - прим. ред). Само собой, это сыграло не в пользу потепления отношений; участились высылки украинцев из территории "Обетованной земли".

На данный момент не исключается перезагрузка дипломатии. Интересно, что в Израиле весьма положительно отнеслись к победе Владимира Зеленского на выборах президента. Само собой, из-за его национальности. Правда, по еврейским понятиям тот является "шабатным гоем", т.е. светским евреем.

Напомним, в Украине посчитали всех евреев.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Израиль Биньямин Нетаньяху Владимир Зеленский Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Глава Госкино подал в отставку – ВИДЕО - фото 1
Глава Госкино подал в отставку – ВИДЕО
11:31
У Зеленского "потеряли" отставку Богдана - ФОТО - фото 1
У Зеленского "потеряли" отставку Богдана - ФОТО
10:30
Швырнула хлеб в Киеве: Жена Нетаньяху закатила дикий скандал - фото 1
Швырнула хлеб в Киеве: Жена Нетаньяху закатила скандал - ВИДЕО
09:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...