Зеленский встретился с Нетаньяху – ФОТО, ВИДЕО

Зеленский встретился с Нетаньяху – ФОТО

В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Израиля Бениямином Нетаньяху. Это первый за 20 дет визит "Биби" в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По данным источников, перед переговорами Нетаньяху возложил цветы на могиле Неизвестного солдата у Мемориала Вечной славы. Позже запланировано церемония почтения памяти погибших в Бабьем Яру.

После всех церемониалов, стороны примутся за переговоры. Ожидается, что Украина и Израиль подпишут двухсторонние договора. Какие именно – не уточняется.

Отметим, что между двумя странами уже давно существуют определённые разногласия. Если первоначально они в основном касались украинской политики в сфере истории памяти ( в том числе и роли ОУН УПА), то позже сюда добавился и другой, более деликатный аспект.

В марте 2019 г. Украина, по примеру стран ЕС, проголосовала против признания Голланских высот частью Израиля (отобраны у Сирии в 1967 г во время Шестидневной войны с арабской коалицией - прим. ред). Само собой, это сыграло не в пользу потепления отношений; участились высылки украинцев из территории "Обетованной земли".

На данный момент не исключается перезагрузка дипломатии. Интересно, что в Израиле весьма положительно отнеслись к победе Владимира Зеленского на выборах президента. Само собой, из-за его национальности. Правда, по еврейским понятиям тот является "шабатным гоем", т.е. светским евреем.

Напомним, в Украине посчитали всех евреев.