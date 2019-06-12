Владимир Зеленский Касым-Жомарт Токаев Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Зеленский встретится с Меркель: названа дата

21:30
Зеленский встретится с Меркель: названа дата - фото 1
Зеленский встретится с Меркель: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский увидится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это будет первая встреча политиков.

Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ

По сообщению СМИ, 18 июня глава Украины посетит Берлин. Как заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, Зеленский уже общался с канцлером, но лишь по телефону.

Позже информацию о рандеву политиков подтвердила и пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель.

"17 визит Президента в Париж, 18 - в Берлин", - заявила спикер.

Отметим, что еще до победы Зеленского на выборах, ХДС (правящая партия в Германии – прим. ред) ранее весьма критично относилась к его программе.

Партия Меркель стремилась понять, как именно шоумен будет бороться с олигархами, "учитывая, что Игорь Коломойский в значительной степени поддерживал его предвыборную кампанию".

Однако несмотря на слегка нелестное отношение к новой власти, ФРГ продолжает выражать свою поддержку Украине.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ангела Меркель Владимир Зеленский ФРГ Германия Берлин Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Слуга народа теряет рейтинги - ФОТО - фото 1
Слуга народа теряет рейтинги - ФОТО
20:30
Луценко оспорил свое увольнение Зеленским - фото 1
"Не имеет права": Луценко оспорил свое увольнение Зеленским
19:30
"Слуга народа" начала чистки: кто пострадал - фото 1
"Слуга народа" начала чистки: кто пострадал
18:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Делам не доверяют, но на выборы идут - фото 1
ГЕНОмодифицированные: Как Партия мэров сливалась под «Оппоблок»
Вчера, 12:15
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Загрузка...