Зеленский встретится с Меркель: названа дата

Зеленский встретится с Меркель: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский увидится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это будет первая встреча политиков.

По сообщению СМИ, 18 июня глава Украины посетит Берлин. Как заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, Зеленский уже общался с канцлером, но лишь по телефону.

Позже информацию о рандеву политиков подтвердила и пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель.

"17 визит Президента в Париж, 18 - в Берлин", - заявила спикер.

Отметим, что еще до победы Зеленского на выборах, ХДС (правящая партия в Германии – прим. ред) ранее весьма критично относилась к его программе.

Партия Меркель стремилась понять, как именно шоумен будет бороться с олигархами, "учитывая, что Игорь Коломойский в значительной степени поддерживал его предвыборную кампанию".

Однако несмотря на слегка нелестное отношение к новой власти, ФРГ продолжает выражать свою поддержку Украине.