Коронавирус из Китая Новые Санжары Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский: Возвращение Крыма – часть нашей идеи

12:08
Зеленский: Возвращение Крыма – часть нашей идеи - фото 1
Зеленский: Возвращение Крыма – часть нашей идеи

В среду, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть Крым.

В Симферополе воды осталось на 100 дней, "ситуация напряженная"

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Во время выступления, глава государства заявил, что "возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи". О способах деоккупации полуострова Владимир Зеленский предпочел промолчать, подчеркнув лишь, что тот не станет разменной монетой для достижения мира на Донбассе.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - отметил президент.

Напомним, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил вернуть воду в оккупированный Крым в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Слова политика были очень негативно восприняты общественностью. В частности, лидер Меджлиса Рефат Чубаров обвинил "слугу народа" в желании "продать татар за воду".

Позже новоназначенный глава ОПУ Андрей Ермак осудил своего однопартийца, отметив, что это "его личная позиция". Немного погодя искать оправдания начал и сам Арахамия. Испугавшись резонанса, политик заявил, что его "слова были вырваны из контекста".

Напомним, в Крым вернут воду? У Зеленского дали ответ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Оккупация Крыма Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина у русских закупит тесты на коронавирус, которые не применялись на инфицированных людях - фото 1
Замглавы СНБО протащил закупку непроверенных российских тестов на коронавирус (ФОТО)
17:00
Виктор Ляшко стал главным санитарным врачом Украины - фото 1
Кабмин назначил главного санитарного врача страны
15:40
В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали - фото 1
В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали
14:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
21 февраля, 10:00