Зеленский: Возвращение Крыма – часть нашей идеи

Зеленский: Возвращение Крыма – часть нашей идеи

В среду, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть Крым.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Во время выступления, глава государства заявил, что "возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи". О способах деоккупации полуострова Владимир Зеленский предпочел промолчать, подчеркнув лишь, что тот не станет разменной монетой для достижения мира на Донбассе.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - отметил президент.

Напомним, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил вернуть воду в оккупированный Крым в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Слова политика были очень негативно восприняты общественностью. В частности, лидер Меджлиса Рефат Чубаров обвинил "слугу народа" в желании "продать татар за воду".

Позже новоназначенный глава ОПУ Андрей Ермак осудил своего однопартийца, отметив, что это "его личная позиция". Немного погодя искать оправдания начал и сам Арахамия. Испугавшись резонанса, политик заявил, что его "слова были вырваны из контекста".

Напомним, в Крым вернут воду? У Зеленского дали ответ.