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Зеленский в видосике ко Дню Конституции перепутал количество областей и назвал их "краем"

15:00
Зеленский на камеру рассказал о том, как понимает слово "Конституция" - фото 1
Зеленский на камеру рассказал о том, как понимает слово "Конституция"

В воскресенье, 28 июня, президент Украины записал видосик, содержание которого похоже на сочинение-рассуждение ученика девятого класса.

Судя по всему, речь гаранту писали люди с примерно таким уровнем образования, а сам он, читая текст, совершенно не заподозрил никаких подвохов.

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Так, на странице ОПУ опубликовали обращение Зеленского к украинцам и его рассказом о том, что такое Конституция. Манипулируя сентенциями о том, что Свод законов постоянно хотят изменить политики, хотя он должен быть крепким правовым фундаментом, на котором держится страна, президент не упомянул желания "Слуг народа" внести в Конституцию свои правки.

Кроме того, Зеленский назвал Конституцию "источником ответов на вопрос, правильно ли мы живем".

- Знаете, сейчас я нахожусь в Херсонщине. Это чудесный край, которых у нас 25, - заявил гарант, пытаясь толкнуть очередную, кажущуюся ему умной мысль.

Зеленский в видосике ко Дню Конституции перепутал количество областей и назвал их 'краем' - фото 202056

Только вот, согласно Конституции, о которой глава государства так долго говорил, Украина является унитарным государством с 24 областями и автономной республикой Крым, а административное деление на края принято в России, а уж никак не в нашей стране.

- Из уважения к Конституции начинается гражданское общество. Из уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый. И особенно сегодня, не только в День Конституции, но и в День молодежи, мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства, - отметил глава государства.

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