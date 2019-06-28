Зеленский в День Конституции раздал паспорта 14 иностранным добровольцам

Зеленский разблокировал процесс предоставления гражданства добровольцам

Президент Украины подписал указ о присвоении гражданства иностранцам, которые воевали против российских оккупантов. Среди получивших паспорт - разыскиваемые кремлевскими террористами уже бывшие россияне.

В пятницу, 28 июля, на сайте президента Украины опубликовали документ №466/2019, согласно которому 14 участников войны на Донбассе стали полноправными гражданами нашей страны.

Многие из получивших паспорта боролись за право остаться в Украине и не быть депортированными в Россию, где их обязательно бы посадили в тюрьму.

Стоит отметить, что выдать гражданство Украины добровольцам обещал еще Петр Порошенко, но экс-президент почему-то постоянно забивал на решение этого вопроса.

Теперь же Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафарова, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

"Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке", - сказано на сайте АП.

При этом Зеленский подчеркнул, что с его стороны никакого торможения процесса не произойдет.