Не Михо единым: Зеленский дал гражданство россиянину

Зеленский дал гражданство россиянину

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Однако опальный грузин оказался не единственным счастливчиком, получившим заветную корочку.

Список украинских граждан пополнил и российский хоккеист Александр Костиков.

На данный момент русский спортсмен 1997 г. рождения проживает в Донецкой области и является игроком клуба "Донбасс". До 2017 г. он играл в российской хоккейной лиге.

Отметим, что собственником ХК "Донбасс" является вице-премьер времен Януковича Борис Колесников.

Напомним, опальный политик Михаил Саакашвили снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в документе.