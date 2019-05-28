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Не Михо единым: Зеленский дал гражданство россиянину

20:55
Зеленский дал гражданство россиянину - фото 1
Зеленский дал гражданство россиянину

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Однако опальный грузин оказался не единственным счастливчиком, получившим заветную корочку.

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Список украинских граждан пополнил и российский хоккеист Александр Костиков.

На данный момент русский спортсмен 1997 г. рождения проживает в Донецкой области и является игроком клуба "Донбасс". До 2017 г. он играл в российской хоккейной лиге.

Отметим, что собственником ХК "Донбасс" является вице-премьер времен Януковича Борис Колесников.

Напомним, опальный политик Михаил Саакашвили снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в документе.

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