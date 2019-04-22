Выборы президента 2019: Уже почти все посчитали

15:50 22 апреля,

Без пяти минут президент

Центральная избирательная комиссия держит действительно мхатовскую паузу и пока не объявляет о 100% обработанных бюллетенях.

На данный момент ЦИК обработала 99,4% голосов избирателей. Таким образом, остались маленькие, но важные формальности, без соблюдения которых никак не получается объявить Владимира Зеленского победителем президентской гонки 2019.

Тем не менее, победа Зеленского ни у кого сомнений не вызывает.

За комика проголосовали 73,24% всех тех, кто пришел на выборы 21 апреля. В абсолютных числах это 13 458 827 человек.

За Петра Порошенко отдали свои голоса менее 5 млн граждан Украины - 4 491 004. Это 24,44% (красивая цифра для аватарки в соцсетях, которую по правилам округления никак не трансформировать в 25%).

2,3% бюллетеней были признаны не действительными.

Всего же на выборах 2019 проголосовали 18 374 980 человек.