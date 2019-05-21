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Зеленский кинул всех и подписал указ о роспуске Верховной Рады

18:20
Зеленский оставил пятипроцентный барьер и закрытые списки - фото 1
Зеленский оставил пятипроцентный барьер и закрытые списки

Во вторник, 21 мая, президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий нардепов восьмого созыва. Причем сделал это, ссылаясь на пункты Конституции, где указано, что глава государства не имеет права распускать Раду за полгода до запланированных выборов.

Юридически же после финта "Народного фронта" у Рады был целый месяц на создание или несоздание новой коалиции, а по истечению этого срока Зеленский бы не укладывался в полугодовой дедлайн.

Выборам быть: Зеленский договорился о роспуске Рады

Впрочем, коллективным разумом лидеры парламентских фракций сошлись на том, что коалиции на самом деле не существовало. И это правда, ведь в ней не было нужного количества депутатов, только вот Парубий об этом не объявлял, чем создал прецедент и заработал минусов в карму.

Теперь же Зеленский назначил проведение внеочередных выборов на 21 июля.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва, - указал президент в одном из первых своих указов. - Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины".

С учетом того, что указ начинает действовать со дня его публикации, нардепы не смогут принять закон о выборах Украины, о котором сегодня якобы договаривались на встрече с лидерами фракций. Так что открытых списков не будет. Как и отмены мажоритарки, и снижения проходного порога до 3%.

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Владимир Зеленский Верховна Рада нардеп досрочные выборы в Раду Выборы в Раду 2019 Новости
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