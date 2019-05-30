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Иди работать: нардепы отказались отправлять Гройсмана в отставку

14:00
Гройсман не ушел - фото 1
Гройсман не ушел

В четверг, 30 мая, парламентарии рассмотрели прошение об увольнении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Депутаты отказались оставлять страну без главы правительства, хотя он сам хотел уйти.

Правда, до сих пор не ясно, как распущенная ВР может принимать хоть какие-либо решения.

Почему так легко ушел Гройсман

Если считать указ Зеленского о прекращении полномочий парламента законным, то парламент уже не может абсолютно ничего: по закону, нардепы утрачивают права лишь при первом заседании нового созыва, но сама Рада как законодательный орган принимать решения уже не может.

Так что статус ВР пока невыяснен, но нардепы продолжают заседать. Сегодня, к примеру, им не хватило голосов для лишения должности Владимира Гройсмана. "За" принятие его заявления выступили лишь 97 парламентариев. И это при 226 необходимых.

Иди работать: нардепы отказались отправлять Гройсмана в отставку - фото 181867

Поэтому Гройсману ничего не остается, кроме как продолжать руководить правительством.

Как известно, премьер возжелал вести в Парламент самостоятельно. Как мажоритарщик, если эта возможность останется, он в ВР, безусловно, пройдет. Но если глава правительства создаст свою партию, набор ею пяти процентов будет под сомнением.

Как известно, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

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