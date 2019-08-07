Президент "упростит" посещение Крыма

Зеленский "упростит" посещение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за упрощение правил въезда в оккупированный Крым..

Об этом гарант заявил на встрече с представителями крымско-татарской общины в Турции.

"Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - отметил президент.

Отметим, что на данный момент для легального посещения Крыма иностранцы должны подать целый ряд документов. Противные действия считаются противозаконными. За прошедшие годы отечественный "черный" список успел пополниться целым рядом российских и европейских деятелей, въехавших на территорию полуострова без разрешения наших властей.

Напомним, поезда в Россию отменят?: Гройсман сказал "да" или "нет".