Поезда в Россию отменят?: Гройсман дал ответ

Поезда в Россию отменят?: Гройсман дал ответ

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, когда отменят поезда в Россию. Спойлер: точно не в этом году.

Об этом он сообщил СМИ.

Комментируя разрыв ЖД-сообщения с РФ, он сказал следующее:

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем".

Отметим, что о разрыве железнодорожного сообщения с агрессором неоднократно заявлял Владимир Омелян. По его словам запрет на ЖД-сообщение между Украиной и Россией начнет действовать лишь спустя несколько лет. И спешить некуда, поскольку....

"Это направление умирает само по себе. В прошлом году мы имели первый раз больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок железной дорогой ежегодно - 15-20% и этот тренд сохраняется ... Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд", - заявил Омелян.

Как заявил чиновник, украинцы все чаще обращают свои взоры к Европе. Да и как свидетельствуют статистические данные в РФ, наши соотечественники перестали возглавлять потоки эмигрантов в "необъятную".