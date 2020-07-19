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Зеленский уехал отдыхать на "дачу Хрущева"

19 июля, 16:00
Президент пробудет на острове Бирючий 10 дней - фото 1
Президент пробудет на острове Бирючий 10 дней

Не так давно переехавший во дворец в Конча-Заспу президент Владимир Зеленский снова отправился на отдых. Правда, на сей раз гарант решил почилить не в Омане, а в Херсонской области.

Само собой, поездка главы государства на очередной отдых официально не афишировалась.

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О том, что президент в седьмой раз отправился на отдых, написал на своей странице в Facebook политолог Тарас Черновол. Эту же информацию подтвердили и многие журналисты из различных СМИ.

В данный момент гарант, судя по всему, находится на острове Бирючий в Херсонской области, который находится в конце Федотовой косы в Кирилловке.

Там еще во времена Хрущева была обустроена резиденция для высокопоставленных особ. Принадлежит государственная резиденция Государственному управлению делами.

Зеленский уехал отдыхать на 'дачу Хрущева' - фото 202945

"Бирючий входит в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а ГУД. Это резиденция, которую, в принципе, предыдущие президенты практически не посещали", - отметил Черновол.
Зеленский уехал отдыхать на 'дачу Хрущева' - фото 202944

По некоторым данным, Зеленский пробудет на острове 10 дней.

Напомним, с момента вступления в должность президента лидер Зе команды отдыхал как минимум семь раз. Изначально он на несколько дней задержался в Канаде после государственного визита. Уже через пару месяцев, в 14 июля 2019-го, глава государства публично потусил в Одессе, куда отправился с рабочей поездкой. А к концу месяца его снова увидели в этом городе - на съемках финала "Лиги смеха" вместе с сыном Кириллом.

Следующая тусовка президента состоялась уже под новый год. 1 января он встречал в Буковели, где выставлял фоточки в Instagram. Впрочем, как оказалось, чуть позже он мотнулся в Оман. В ОПУ тщательно пытались скрывать эту поездку, даже пытались представить отдых как рабочую поездку, но под давлением неопровержимых доказательств сдались и признали правду.

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