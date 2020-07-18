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Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса - ФОТО

18 июля, 14:06
Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса - ФОТО - фото 1
Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса - ФОТО

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Зеленский отчитался о доходах за год: Сколько зарабатывает президент Украины?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на сайт ОПУ.

"18 апреля 2019 в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит Закон. Тем самым он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел спустя 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом соблюсти слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 он солгал своим избирателям", - говорится в тексте петиции.

Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса - ФОТО - фото 202913

На данный момент соответствующее прошение набрало 27 539 подписей. Теперь глава государства обязан рассмотреть документ и предоставить свой ответ в ближайшее время.

О какой декларации идет речь?

7 июля 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

По словам политика, в 2019 г. его семья получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5, 2 млн грн. Стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, соответственно данные о них должны были быть внесены в декларацию президента.

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Владимир Зеленский Е-декларирование петиция Новости Украина
Без табу
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