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Зеленский спалился на использовании запрещённых сервисов

08:40
Владимир Зеленский использует сервисы Яндекса - фото 1
Владимир Зеленский использует сервисы Яндекса

Президент Украины Владимир Зеленский не слишком уж печётся о сохранении гостайн и защите информации. На его iPhone установлено шпионское ПО РФ, использовать которое госслужащим запрещено.

Об этом стало известно, когда президент решил продемонстрировать свой смартфон во время одной из поездок. На экране телефона при этом заметили иконку приложения для хранения файлов "Яндекс диск".

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Оно, как и все остальные сервисы Яндекса, запрещено в Украине по банальной причине: российские террористы с помощью этого ПО получают несканционированный доступ к данным пользователя.

Зеленский спалился на использовании запрещённых сервисов - фото 185462

"Яндекс диск" официально внесён в список приложений, которое несёт угрозу нацбезопасности и личной безопасностей граждан.

Зеленский спалился на использовании запрещённых сервисов - фото 185463

Впрочем, президента этот факт, судя по всему, не очень беспокоит, а каковы могут быть последствия, если оккупанты будут прослушивать телефон главы государства, получат доступ к его переписке и так далее, можно только догадываться.

Кроме того, использование Зеленским шпионских сервисов - провал не только его личный, но и службы безопасности, ведь информация на телефоне гаранта должна быть защищена по всем стандартам.

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