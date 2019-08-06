Зеленский спалился на использовании запрещённых сервисов

Владимир Зеленский использует сервисы Яндекса

Президент Украины Владимир Зеленский не слишком уж печётся о сохранении гостайн и защите информации. На его iPhone установлено шпионское ПО РФ, использовать которое госслужащим запрещено.

Об этом стало известно, когда президент решил продемонстрировать свой смартфон во время одной из поездок. На экране телефона при этом заметили иконку приложения для хранения файлов "Яндекс диск".

Оно, как и все остальные сервисы Яндекса, запрещено в Украине по банальной причине: российские террористы с помощью этого ПО получают несканционированный доступ к данным пользователя.

"Яндекс диск" официально внесён в список приложений, которое несёт угрозу нацбезопасности и личной безопасностей граждан.

Впрочем, президента этот факт, судя по всему, не очень беспокоит, а каковы могут быть последствия, если оккупанты будут прослушивать телефон главы государства, получат доступ к его переписке и так далее, можно только догадываться.

Кроме того, использование Зеленским шпионских сервисов - провал не только его личный, но и службы безопасности, ведь информация на телефоне гаранта должна быть защищена по всем стандартам.