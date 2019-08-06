Слишком много работы: в Офисе президента перестали читать письма от граждан

В офисе президента закрыли прием е-мейлов от граждан

Сотрудникам переименованной Администрации президента не до того, чтобы обрабатывать электронные письма от украинцев. Команда Зеленского не справляется и с официальными документами, которые копятся в кабинете главы государства и ждут подписи с первого дня работы.

В понедельник, 5 августа, в ОПУ заявили о том, что прекратили читать пришедшие на е-мейл письма из-за "резкого увеличения их количества".

Информацию об этом получили журналисты подконтрольного Игорю Коломойскому издания theBabel, когда попытались отправить в Офис президента электронный запрос.

Судя по всему, новоиспеченных чиновников не интересует ни общение с народом, ни с журналистами.

Так, при отправке письма из ОПУ автоматически приходит свидетельствующий об этом ответ:

"В связи с чрезмерным увеличением электронных обращений к главе государства, что приводит к задержке в их обработке, ваше обращение сейчас не может быть принято".

Вместо электронной почты несущие диджитализацию из Зе команды советуют использовать другие варианты доставки писем - обычную почту или приходить на личный приём.

Напомним, недавно глава ОП Андрей Богдан решил выступить в роли пранкера Вована и неудачно разыграл журналистов, отправив им через своего зама фотографию собственного заявления об отставке. После того, как за подобные действия его начали критиковать, приближенный к Коломойскому и Портнову адвокат заявил, что "Зеленскому не нужны журналисты".