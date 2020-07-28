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Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

17:00
Зеленский посчитал нужным создать ВГА в Северодонецке - фото 1
Зеленский посчитал нужным создать ВГА в Северодонецке

Во вторник, 28 июля, президент подписал указ о создании военно-гражданской администрации в одном из крупнейших освобожденных от террористов в 2014-м году городах Луганской области.

Согласно опубликованному на сайте главы государства указу, в документе №297/2020 Зеленский указал о своем поручении главе Луганской областной администрации и командующему операции Объединенных сил.

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"Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области, - написал гарант в тексте документа. - Поручаю командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с ЗУ "О военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием ВГА".

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке - фото 203291

Военно-гражданская администрация, как известно, является временным управляющим органом при Службе безопасности. Такой режим действует в районах террористической агрессии российских войск. В городах, которые живут в гибридной системе применения обычного гражданского способа управления и военного, усиленные меры властей направлены на обеспечение действия законов Украины, а также нормализацию жизнедеятельности.

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