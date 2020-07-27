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Зеленский создал новую администрацию на Донбассе

Вчера, 21:33
Зеленский создал новую администрацию на Донбассе - фото 1
Зеленский создал новую администрацию на Донбассе

В понедельник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Луганской области.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указ главы государства.

Своим решением президент Украины Владимир Зеленский постановил:

1. Образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

2. Обязать командующего объединенных сил, председателя Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Для справки

Военно-гражданская администрация – временный госорган, действующий в районе отпора агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях для обеспечения действия Конституции и законов Украины, а также безопасности граждан.

Напомним, служащих ВСУ будут наказывать за "нарушение" режима тишины.

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Без табу
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