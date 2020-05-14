За пять лет ничего не изменится: в Офисе президента заговорили о втором сроке Зеленского

На Банковой заговорили о втором сроке Зеленского

Создатели мантры "дайте ему сто дней" и "времени прошло слишком мало" заговорили о том, что конец эпохи бедности при президенте Зеленском и абсолютной полноте власти у Банковой не настанет даже в течение пяти лет.

В интервью скандальному и пророссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону о возможности баллотирования Зеленского на второй срок заявил первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

По его словам, действующий глава государства обязательно выдвинет свою кандидатуру для избрания еще на пять лет после окончания каденции.

- Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции. Почему? Потому что, действительно, пяти лет мало для политики, чтобы что-то изменить. Я не могу решать за президента - идти ему или нет и что делать. Пусть там еще много времени, чтобы что-то делать, менять, делать выводы. Это будет исключительно его решение, - отметил чиновник.

Почему уже сейчас в ОПУ заговорили о втором сроке Зеленского, неизвестно. С учетом того, что сам глава государства даже не десяток раз рассказывал о том, что он идет в политику для быстрых реформ и перемен и только лишь на один срок.

Впрочем, в речах Трофимова более важны не намерения президента остаться у власти, а признание того, что значительных изменений украинцы в течение еще четырех лет вряд ли дождутся. Хотя обещали их провести в Зе команде едва ли не сразу же после победы на выборах.