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За пять лет ничего не изменится: в Офисе президента заговорили о втором сроке Зеленского

08:00
На Банковой заговорили о втором сроке Зеленского - фото 1
На Банковой заговорили о втором сроке Зеленского

Создатели мантры "дайте ему сто дней" и "времени прошло слишком мало" заговорили о том, что конец эпохи бедности при президенте Зеленском и абсолютной полноте власти у Банковой не настанет даже в течение пяти лет.

В интервью скандальному и пророссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону о возможности баллотирования Зеленского на второй срок заявил первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

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По его словам, действующий глава государства обязательно выдвинет свою кандидатуру для избрания еще на пять лет после окончания каденции.

- Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции. Почему? Потому что, действительно, пяти лет мало для политики, чтобы что-то изменить. Я не могу решать за президента - идти ему или нет и что делать. Пусть там еще много времени, чтобы что-то делать, менять, делать выводы. Это будет исключительно его решение, - отметил чиновник.

Почему уже сейчас в ОПУ заговорили о втором сроке Зеленского, неизвестно. С учетом того, что сам глава государства даже не десяток раз рассказывал о том, что он идет в политику для быстрых реформ и перемен и только лишь на один срок.

Впрочем, в речах Трофимова более важны не намерения президента остаться у власти, а признание того, что значительных изменений украинцы в течение еще четырех лет вряд ли дождутся. Хотя обещали их провести в Зе команде едва ли не сразу же после победы на выборах.

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