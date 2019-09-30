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Зеленский снова поедет в США. Что известно?

11:30
Зеленский снова поедет в США. Что известно? - фото 1
Зеленский снова поедет в США. Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский снова поедет в США.

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Об этом заявил помощник украинского гаранта Андрей Емрак в интервью ТСН.

По словам политика, предстоящий визит Зеленского был согласован еще во время его предыдущей поездки в Штаты.

"Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля - с американской стороны у меня отвечает госсекретарь, по энергетике - министр Перри, с украинской стороны ... То есть сегодня мы имеем такие задачи и расписание по подготовке уже официального визита", - заявил Андрей Ермак.

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и о "охотой на ведьм, организованной демократами".

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Андрей Ермак Дональд Трамп США Владимир Зеленский Новости Украина
ТСН
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