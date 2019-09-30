Зеленский снова поедет в США. Что известно?

Зеленский снова поедет в США. Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский снова поедет в США.

Об этом заявил помощник украинского гаранта Андрей Емрак в интервью ТСН.

По словам политика, предстоящий визит Зеленского был согласован еще во время его предыдущей поездки в Штаты.

"Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля - с американской стороны у меня отвечает госсекретарь, по энергетике - министр Перри, с украинской стороны ... То есть сегодня мы имеем такие задачи и расписание по подготовке уже официального визита", - заявил Андрей Ермак.

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и о "охотой на ведьм, организованной демократами".