Зеленский сидит на таблетках. Известно каких
Президент Украины Владимир Зеленский принимает таблетки, но вовсе не те, о которых думают его оппоненты.
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Об этом сообщает "Апостроф".
По данным источника, глава государства принимает препарат "Глицесед" - средство применяемое при повышенных нагрузках, эмоциональном перенапряжении, а также для подавления агрессивности и конфликтности.
Отметим, что за последние месяцы внешне экс-шоумен и вправду изменился. Нагрузки все же имеют место быть.
Кстати о препаратах. В апреле 2019 г. черные пиарщики усиленно распространяли информацию о "наркоманской зависимости" будущего президента. Впрочем, о Петре Порошенко также распространялись похожие слухи, только роль его наркотика играл алкоголь. Правда ли это? Глава "ЕС" дал ответ.
Напомним, "будет шалить": Сын Зеленского пошел в первый класс.
https://beztabu.net/novosti_t4952