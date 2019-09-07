Зеленский сидит на таблетках. Известно каких

Зеленский сидит на таблетках. Известно каких

Президент Украины Владимир Зеленский принимает таблетки, но вовсе не те, о которых думают его оппоненты.

"Он неправ": Зеленский раскритиковал Богдана

https://beztabu.net/novosti_t4952

"Он неправ": Зеленский раскритиковал Богдана

https://beztabu.net/novosti_t4952

Об этом сообщает "Апостроф".

По данным источника, глава государства принимает препарат "Глицесед" - средство применяемое при повышенных нагрузках, эмоциональном перенапряжении, а также для подавления агрессивности и конфликтности.

Отметим, что за последние месяцы внешне экс-шоумен и вправду изменился. Нагрузки все же имеют место быть.

Кстати о препаратах. В апреле 2019 г. черные пиарщики усиленно распространяли информацию о "наркоманской зависимости" будущего президента. Впрочем, о Петре Порошенко также распространялись похожие слухи, только роль его наркотика играл алкоголь. Правда ли это? Глава "ЕС" дал ответ.

Напомним, "будет шалить": Сын Зеленского пошел в первый класс.

"Будет шалить": Сын Зеленского пошел в первый класс

https://beztabu.net/novosti_t4952