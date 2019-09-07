Владимир Зеленский Владимир Цемах Олег Сенцов война на Донбассе

Зеленский сидит на таблетках. Известно каких

20:00
Зеленский сидит на таблетках. Известно каких - фото 1
Зеленский сидит на таблетках. Известно каких

Президент Украины Владимир Зеленский принимает таблетки, но вовсе не те, о которых думают его оппоненты.

"Он неправ": Зеленский раскритиковал Богдана
https://beztabu.net/novosti_t4952
"Он неправ": Зеленский раскритиковал Богдана
https://beztabu.net/novosti_t4952
"Он неправ": Зеленский раскритиковал Богдана

Об этом сообщает "Апостроф".

По данным источника, глава государства принимает препарат "Глицесед" - средство применяемое при повышенных нагрузках, эмоциональном перенапряжении, а также для подавления агрессивности и конфликтности.

Зеленский сидит на таблетках. Известно каких - фото 187265

Отметим, что за последние месяцы внешне экс-шоумен и вправду изменился. Нагрузки все же имеют место быть.

Зеленский сидит на таблетках. Известно каких - фото 187264

Кстати о препаратах. В апреле 2019 г. черные пиарщики усиленно распространяли информацию о "наркоманской зависимости" будущего президента. Впрочем, о Петре Порошенко также распространялись похожие слухи, только роль его наркотика играл алкоголь. Правда ли это? Глава "ЕС" дал ответ.

Напомним, "будет шалить": Сын Зеленского пошел в первый класс.

"Будет шалить": Сын Зеленского пошел в первый класс
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Владимир Зеленский лекарство Новости Украина
Апостроф
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