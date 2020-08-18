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Зеленский сделал Фокина замглавы делегации Украины в Минске

12:40
Фокина официально отправили в Трехстороннюю контактную группу - фото 1
Фокина официально отправили в Трехстороннюю контактную группу

Президент продолжил парад зашкваров по внедрению в Трехстороннюю контактную группу людей, которые в принципе не испытывают никаких патриотических чувств, зато страдают по Совку и недостатку "русского мира" вокруг.

Днем во вторник, 18 августа, президент Украины подписал указ о повышении статуса Витольда Фокина до уровня заместителя главы делегации Украины в ТКГ.

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Как свидетельствует документ под номером 327/2020, лидер Зе команды одномоментно внедрил Фокина в минский процесс, а заодно и сделал замом Кравчука.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Фокина Витольда Павловича, определив его первым заместителем главы делегации (по согласию)", - сказано в указе, который подмахнул президент.

Зеленский сделал Фокина замглавы делегации Украины в Минске - фото 204177

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников".

После этого Леонид Кучма без пояснения ушел в отставку, а его место по указу Зеленского занял Леонид Кравчук, который моментально дал интервью российской пропагандистке Скабеевой, предложил внедрить в ТКГ придерживающегося пророссийских взглядов Витольда Фокина, а также заявил о необходимости идти на компромиссы в диалоге с русскими.

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Новости Украина
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