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Зеленский с делегацией красиво отказался от участия в форуме памяти Холокоста

11:20
Зеленский уступил место пережившим Холокост - фото 1
Зеленский уступил место пережившим Холокост

Утром в четверг, 23 января, президент Украины и представители нашей страны прилетели в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста.

Правда, почти сразу после выхода из самолета глава государства принял решение отказаться от представления Украины в основной части мероприятий.

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Причиной тому Зеленский назвал желание уступить места для тех, кто пережил геноцид, о чем уведомил на своей странице в Facebook.

По словам нашего лидера, форум вызвал огромный интерес у множества политиков, из-за чего в нем не могут принять участие те люди, которые стали жертвами Холокоста. Именно ради них лидер Зе команды и решил уступить места.

"Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины", - отметил президент. - Как и планировалось, мы примем участие во всех других мероприятиях и встретимся с президентом, премьером и спикером Израиля. Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг — сохранил жизнь тогда, когда его практически невозможно было сохранить".

В пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле примут участие главы 50 государств, правительств и парламентов.

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