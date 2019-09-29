Он - еврей, ему не надо: Зеленского осудили за игнор памяти жертв Бабьего Яра

Яков Дов Блайх возмущен поступком Зеленского / Громадське

29 сентября в Украине вспоминают жертв расстрелов в Бабьем Яру. В 2019 году из-за этого возник скандал.

В воскресенье, 29 сентября, днем в Киеве не месте расстрелов тысяч людей прошли памятные мероприятия. Одним из инициаторов их стала еврейская община столицы.

Традиционно ранее в них принимал участие и президент Украины. Однако в 2019 президент не смог присутствовать на Мемориале в Бабьем Яру, отметившись лишь сообщениями в соцсетях (от имени политсилы, но не себя лично). Официальный же сайт президента вместе с пресс-секретарем Юлией Мендель, похоже, ушли в мини-отпуск и молчат, начиная с 26 сентября.

Отсутствие Владимира Зеленского спровоцировало скандал. Претензию к президенту озвучил лично Главный раввин Киева Яков Дов Блайх.

Лидер еврейской общины высказал свое "фе" прямо на территории Мемориала, возмутившись тем фактом, что президент Зеленский прислал лишь корзину цветов от себя, а сам не явился. Особо упирал религиозный деятель на то, что президент Зеленский по национальности - еврей, а именно евреи составили большую часть расстрелянных нацистами в Бабьем Яру.

"Это впервые в истории Независимой Украины, что президент Украины не пришел почтить память жертв Бабьего Яра. Он - еврей, ему не надо, - с сарказмом заявил Яков Дов Блайх.

Главный раввин Киева об отсутствии Зеленского:

Таким образом, раввин обвинил президента Зеленского в неуважении к памяти и даже увидел в этом некий символ, предположив, что игнорировать память жертв нацистов - позиция государства Украина.

Заявление раввина тут же использовали противники президента. Так, в соцсетях прокатилась волна возмущения. Оперативно постарался использовать этот "промах" и бывший президент - на странице Порошенко на фейсбуке после митинга (около трех часов дня) появилась картинка с заверениями, что трагедию Бабьего Яра никто не забудет. Многие увидели в ней не искреннее желание выразить солидарность жертвам трагедии, а попытку уколоть президента и заработать политические очки.

В любом случае, это не отменяет большого прокола со стороны команды президента и лично его пресс-секретаря Юлии Мендель, которая ранее попадала в гендерные скандалы, скандалы, связанные с непониманием ситуации на Донбассе, а теперь еще - игнорированием Дня памяти жертв нацистов.