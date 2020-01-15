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Зеленский октрыл элитную "чиновницую" больницу для всех украинцев - ФОТО

08:40
Зеленский решил открыть "Феофанию" для всех - фото 1
Зеленский решил открыть "Феофанию" для всех

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об открытии доступа к медуслугам больницы "Феофания" для всех украинцев.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на документ.

"Кабинету министров и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", - говорится в документе.

Зеленский октрыл элитную 'чиновницую' больницу для всех украинцев - ФОТО - фото 194339

Для справки

Клиническая больница "Феофания" – медучреждение, подконтрольное Государственному управлению делами и специализирующееся на лечении высшего руководства страны, а также лиц, имеющих особые заслуги перед страной.

Зеленский октрыл элитную 'чиновницую' больницу для всех украинцев - ФОТО - фото 194347

Расположена в одноименной местности Голосеевского района столицы. Первые помещения учреждения были сооружены в 60-х гг. XX в.

Зеленский октрыл элитную 'чиновницую' больницу для всех украинцев - ФОТО - фото 194348

На данный момент в больнице функционируют около 12 корпусов.

Зеленский октрыл элитную 'чиновницую' больницу для всех украинцев - ФОТО - фото 194340

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